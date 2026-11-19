В Долгопрудном переносят сети для нового корпуса школы №7 на 1500 мест

Строители переносят инженерные сети и устраивают фундаментную плиту нового корпуса школы №7 в Долгопрудном. Здание на 1500 мест планируют достроить в 2028 году, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

Новый корпус школы №7 в Долгопрудном строят по государственной программе Московской области. На участке расположено много инженерных сетей, поэтому сейчас ведется их вынос. Рабочие монтируют канализационные колодцы и заменяют теплообменники.

На площадке задействованы 37 рабочих и четыре единицы техники. Они устраивают фундаментную плиту будущей школы и плиту под первый башенный кран площадью 81 кв. м, а также армируют вертикальные конструкции здания.

В корпусе площадью 20,6 тыс. кв. м разместят блоки начальной, основной и старшей школы, актовый зал на 600 мест, спортивные залы, медицинский блок и библиотечный центр. Теплый переход соединит пристройку с основным зданием школы. Завершить работы планируют в 2028 году.

По словам губернатора Московской области Андрея Воробьева, ежегодно в Подмосковье становится на 40 тыс. школьников больше, именно поэтому в регионе продолжают строить современные образовательные учреждения, а также капитально ремонтируют уже имеющиеся объекты.

«Мы делаем капитальный ремонт в 42 школах по президентскому нацпроекту «Образование». Мы хотим, чтобы школы были не просто местами для учебы, а настоящими центрами для развития детей, где они смогут учиться, творить и проводить время», — заявил Воробьев.