Премьер-министр Армении Никол Пашинян рассказал о намерении покинуть пост сразу по завершении процедуры подписания и ратификации мирного договора с Азербайджаном. Об этом сообщает РБК со ссылкой на информагентство «Арменпресс».

Отвечая на вопросы депутатов в рамках правительственного часа в парламенте, Пашинян отметил, что с утверждением соглашения и формированием прочного институционального мира его политическая миссия будет исчерпана. При этом политик уточнил, что сложит полномочия и при ином сценарии, если население республики в ходе референдума отклонит проект обновленной Конституции.

Пашинян оставил право определять вектор развития страны за обществом. Политик также заверил, что в случае одобрения поправок к конституции заключение и ратификация мира с Азербайджаном гарантированы. Он выразил готовность понести за это персональную ответственность.

Проект мирного договора, согласование которого велось на протяжении нескольких лет лет, Ереван и Баку опубликовали 11 августа прошлого года, предварительно парафировав документ в Вашингтоне при участии главы Белого дома Дональда Трампа.

Вместе с тем официальное подписание бумаги до сих пор откладывается из-за двух принципиальных условий азербайджанских властей. Баку добивается роспуска Минской группы ОБСЕ, называя ее структуру устаревшей и недееспособной, а также требует убрать из армянской Конституции упоминания, расцениваемые как угроза суверенитету и территориальной целостности Азербайджана. Речь идет о вводной части конституции, отсылающей к Декларации о независимости 1990 года. В ее тексте фигурирует постановление о воссоединении Армянской ССР и Нагорного Карабаха.

Армяно-азербайджанский конфликт берет начало с момента распада СССР и десятилетиями концентрировался вокруг принадлежности Карабаха, контроль над которым Баку восстановил в ходе боевых действий 2020 года. Сейчас же повестка переговоров гораздо шире карабахской проблематики и включает в себя делимитацию и демаркацию общей границы, а также запуск полноценных дипломатических связей между двумя государствами.

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