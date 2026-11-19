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Движение поездов по Крымскому мосту приостановили после ночной атаки БПЛА ВСУ

Железнодорожное сообщение по Крымскому мосту оказалось временно прекращено после ночного налета беспилотников ВСУ. В результате инцидента никто не пострадал, сообщает Минтранс России.

Профильные специалисты уже приступили к обследованию инфраструктуры. Они проводят оценку масштабов повреждений.

Ранее глава Республики Крым Сергей Аксенов сообщал, что ночью 19 ноября Крымский мост вновь подвергся удару со стороны ВСУ. Из-за этого движение по мосту пришлось перекрыть, а на месте развернули работу экстренные службы.

В последние дни Крымский мост регулярно становится целью для атак ВСУ. Утром 16 ноября после налета в Керчи создали оперативный штаб. Хотя к вечеру автомобильный трафик удалось запустить в реверсивном режиме без сбоя графика поездов, уже следующей ночью, 17 ноября, новый удар вынудил полностью закрыть автомобильную часть моста.

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