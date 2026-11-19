Английский футбольный клуб «Лестер Сити» досрочно прекратил сотрудничество со своим титульным спонсором — букмекерской конторой. Такое решение приняли после того, как ее официальным амбассадором стала российская порноактриса Ева Эльфи, сообщает Telegram-канал SHOT .

В ноябре Юлия Романова была объявлена лицом бренда букмекеров. Это спровоцировало волну возмущения среди болельщиков ФК. Поклонники команды выступили с резкой критикой решения, заявив, что связка игорного бизнеса с актрисой фильмов для взрослых идет вразрез с семейными ценностями клуба. Они потребовали немедленно отказаться от такого партнерства.

Под давлением общественности стороны приняли решение расторгнуть соглашение в срочном порядке.

Отмечается, что данная букмекерская контора выступала главным спонсором «Лестера», начиная с сезона-2024/25. После разрыва контракта руководство клуба пошло навстречу болельщикам. Им разрешили сдать обратно даже уже ношеные и именные футболки с логотипом бывшего партнера. За них можно оформить полный возврат средств, либо обменять экипировку на новую.

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