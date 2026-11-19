Восемь дворовых территорий комплексно благоустроили в Дзержинском в 2026 году

В 2026 году в Дзержинском городского округа Люберцы комплексно благоустроили восемь дворовых территорий. В рамках работ обновили асфальтобетонное покрытие и создали более комфортные условия для жителей, сообщили в пресс-службе местной администрации.

Этим летом на дворовой территории по адресам: площадь Дмитрия Донского, дома 5 и 6; улица Ленина, дома 24 и 25; а также улица Лесная, дом 2 в Дзержинском выполнены работы по благоустройству.

Подрядчик заменил асфальтобетонное покрытие и бордюрный камень с учетом требований безбарьерной среды, установил новые лавочки и урны. Отдельное внимание уделили обращениям жителей. Так, во дворе домов 24 и 25 на улице Ленина оборудовали новую контейнерную площадку. Просьбы о ее обустройстве поступали в том числе через портал «Добродел».

Качество благоустройства у дома 25 на улице Ленина 16 ноября оценили депутаты Совета депутатов городского округа Люберцы, представители территориального управления «Дзержинский» и подрядной организации, а также жители дома.

«Пообщались со старшей по дому — она довольна проведенными работами. Работы приняты в полном порядке, качеством мы довольны, услышали приятные слова благодарности от жителей», — отметил депутат Совета депутатов городского округа Люберцы Алексей Кочетков.

Благоустройство проводится в рамках исполнения наказов жителей. Депутаты передают поступившие предложения в администрацию округа, а затем совместно с жителями и профильными службами участвуют в их реализации. Программа обновления общественных пространств в Дзержинском продолжится в 2027 году.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил о важности реализации всех инициатив по благоустройству в регионе.

«Очень важно, чтобы все, что мы благоустраиваем — от тротуара, сквера, небольшого парка в микрорайоне до парка в лесу — было реализовано. <…> У нас уже следующая программа: 75 объектов на следующий год. Почему их важно анонсировать? Потому что к ним важно готовиться, потому что это контракты, потому что подходы, материалы — вы все это прекрасно понимаете», — сказал Воробьев.