Попытки добиться ответа от партнера десятками сообщений и звонков после ссоры могут только усугубить конфликт, сообщила РИАМО психолог Диана Давер.

«Самая большая ошибка здесь — начать „догонять“, писать десятки сообщений, звонить, требовать объяснений. Это только усиливает давление и заставляет „молчуна“ строить стены еще выше», — сказала Давер.

Она добавила, что в психологии подобное взаимодействие называют динамикой «преследователь — дистанцирующийся». Чем активнее один партнер пытается восстановить контакт, тем сильнее другой может отдаляться. В первую очередь нужно успокоиться и не воспринимать молчание близкого человека как показатель собственной ценности. Затем необходимо спокойно обозначить, что длительное игнорирование неприемлемо.

«Я вижу, что ты сейчас не готов говорить. Я уважаю твою потребность в паузе. Но игнорирование меня ранит. Я дам тебе время до завтрашнего вечера. Если ты не будешь готов обсудить это, мне придется принять решение о том, как мне дальше быть в этих отношениях», — привела пример возможного разговора Давер.

После этого специалист рекомендует переключить внимание на собственные дела, а не проводить время в ожидании звонка или сообщения.

«Не сидите у телефона. Переключите фокус на себя. Это вернет вам контроль и покажет партнеру, что вы не будете бесконечно играть в его игру „догони меня“», — отметила психолог.

При этом Давер предупредила, что регулярное исчезновение после конфликтов может быть не просто особенностью характера, а проявлением пассивной агрессии или эмоционального насилия.

«Задайте себе вопрос: „Готова ли я строить жизнь с человеком, который не способен к базовому диалогу в трудные моменты?“» — заключила специалист.

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