Вернуть деньги за психотерапию только потому, что после сеансов не стало лучше, практически невозможно. Но клиент может потребовать возврат, если психолог обманул относительно своей квалификации или допустил серьезные нарушения при оказании услуг, рассказал РИАМО управляющий партнер коллегии адвокатов «Бизнес Лигал Групп» Андрей Сергеев.

«В российской судебной практике клиент крайне редко может требовать возврата денег за психотерапию только на том основании, что „терапия не дала результата“ или „состояние не улучшилось“. Юридически договор на психологические услуги — это договор на оказание процесса услуг, а не на гарантированный результат — излечение», — сказал Сергеев.

Он добавил, что суды оценивают прежде всего качество и факт оказания услуг, а не субъективные ощущения клиента. Например, основанием для возврата денег может стать ситуация, когда человек оплатил несколько консультаций, но специалист провел лишь часть из них и перестал выходить на связь.

Также претензии могут быть обоснованными, если психолог указал недостоверные сведения об образовании, нарушил конфиденциальность или вместо обещанной психологической помощи продавал сомнительные товары и услуги.

Что делать, если психолог не помог

«Если процедура соблюдена, субъективное ощущение „мне не стало лучше“ само по себе не образует „недостатка услуги“. Как и в медицине врач не гарантирует излечение, и психолог не гарантирует устранение симптомов», — отметил адвокат.

Сергеев пояснил, что при этом клиент вправе в любой момент отказаться от дальнейших консультаций и потребовать возврата средств за неоказанные услуги. Доказывать неэффективность терапии для этого не требуется, однако исполнитель может удержать стоимость проведенных сеансов и предусмотренные законом фактически понесенные расходы.

«Если клиент хочет заявить не о „неэффективности“, а о „дефекте услуги“, нужно доказать нарушение профессиональной этики, несоблюдение согласованного метода или частоты сессий либо прямые ложные обещания, например письменную гарантию „полного излечения депрессии за три сессии“», — уточнил собеседник.

Он добавил, что само по себе отсутствие улучшений не означает нарушения договора. Для взыскания денег необходимо подтвердить конкретные недостатки оказанной услуги.

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