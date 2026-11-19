Об этом он заявил на пленарном заседании лидеров экономик форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Шэньчжэне.

«Мы создадим структуры сотрудничества в таких областях, как цифровые технологии, трансграничное движение данных, чистая энергетика <…>, чтобы содействовать инновационному и зеленому росту в Азиатско-Тихоокеанском регионе», — сказал он.

Саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества проходит в Шэньчжэне 18 и 19 ноября. Во второй день состоится трехсторонняя встреча Владимира Путина, Си Цзиньпина и Дональда Трампа. Как отметил помощник президента РФ Юрий Ушаков, она будет самым «забойным» мероприятием саммита АТЭС.

Президент России Владимир Путин и глава Белого дома Дональд Трамп проведут двусторонние переговоры после завершения пленарного заседания саммита АТЭС. К этому диалогу присоединятся по несколько представителей со стороны Москвы и Вашингтона.

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