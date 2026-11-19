Большие бакланы начали продвигаться на север России из-за изменения климата и развития рыбоводных хозяйств. При этом распространение этих птиц может приводить к гибели деревьев и изменению экосистем водоемов, однако обвинять их в массовом уничтожении рыбы неправильно. Об этом РИАМО рассказал орнитолог, кандидат биологических наук, старший научный сотрудник Зоологического музея МГУ Евгений Коблик.

«Это касается только континентального подвида большого баклана. Он действительно продвигается на север. Связывают это, с одной стороны, с потеплением климата, а с другой — с созданием рыборазводных хозяйств и прудов, развитием рыбоводства в России. Это две основные причины», — объяснил Коблик.

Почему бакланы губят деревья, но не обязательно вредят водоемам

Биолог рассказал, что в местах расположения крупных колоний бакланов деревья действительно могут погибать. Причина заключается в составе птичьего помета, который содержит большое количество азотистых, фосфорных и других веществ. Их избыток приводит к усыханию растительности. Однако попадание помета в реки и озера не всегда оказывает отрицательное воздействие.

«Есть озера с более теплой и мутной водой, где один состав рыб и беспозвоночных, а есть водоемы с холодной прозрачной водой, где совершенно другая жизнь. Если бакланы поселяются на таких озерах, может произойти эвтрофикация — баланс сместится в другую сторону. Одни виды рыб и беспозвоночных окажутся в невыгодном положении, а другие, наоборот, выиграют», — рассказал орнитолог.

Специалист подчеркнул, что последствия зависят от конкретного водоема и природных условий. Поэтому утверждать, что бакланы повсеместно уничтожают рыбу и наносят исключительно вред экосистемам, нельзя. При этом в отдельных местах, где рыбные запасы ограничены, птицы действительно способны заметно влиять на их численность.

«Конечно, есть алармические публикации о том, что баклан съел всю рыбу. Где-то в определенных местах это действительно происходит, там, где запасы рыбы ограничены. Но, как правило, все это связано еще и с переэксплуатацией рыбных запасов человеком. Очень легко все свалить на бакланов», — отметил ученый.

Чем опасен помет бакланов и как защитить от них рыбные хозяйства

Коблик подтвердил, что помет бакланов способен повреждать лакокрасочные покрытия, в том числе на зданиях и других сооружениях. Это связано с особенностями питания рыбоядных птиц. Подобные свойства характерны не только для бакланов, но и для чаек и цапель. При этом помет голубей, как правило, менее агрессивен по отношению к покрытиям.

Что касается защиты рыбных хозяйств, универсального и одновременно безопасного для птиц способа пока нет. В некоторых странах для этого используют специальные сетки, препятствующие доступу пернатых к рыбе.

«Во многих местах, например в Израиле, небольшие рыборазводные пруды просто накрывают сетками, чтобы туда не могли попасть ни бакланы, ни цапли, ни пеликаны. Возможно, существуют и другие варианты отпугивания, например, устранение сухих деревьев, на которых бакланы любят отдыхать. То есть менее инвазивные способы воздействия на популяции этих птиц», — пояснил специалист.

Орнитолог добавил, что решение проблемы требует совместной работы ученых, рыбоводов и специалистов, отвечающих за регулирование численности птиц. По его мнению, необходимо искать способы защиты рыбных запасов без массового уничтожения бакланов.

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