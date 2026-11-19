Спрос на автоэлектриков в России за месяц вырос в 2,4 раза, а зарплатные предложения для шиномонтажников превысили 132 тысячи рублей. Автосервисы активно набирают персонал на фоне сезонной подготовки машин к зиме, сообщили РИАМО в «Авито Работе».

В октябре 2026 года число вакансий в автосервисах увеличилось по сравнению с сентябрем. Сильнее всего вырос спрос на автоэлектриков — в 2,4 раза, или на 139%. В среднем работодатели предлагали таким специалистам 131 248 рублей в месяц.

На втором месте по востребованности оказались автослесари: количество вакансий для них увеличилось на 35%, а среднее зарплатное предложение составило 99 993 рубля. Замыкают тройку шиномонтажники — спрос на них вырос на 24%. При этом работодатели предлагали им в среднем 132 704 рубля в месяц, что на 11% больше, чем месяцем ранее.

Пиковая нагрузка на автосервисы началась в октябре и продлится до конца ноября — начала декабря, когда водители завершают подготовку автомобилей к зиме. Как рассказал РИАМО директор по развитию «Авито Работы» Роман Губанов, в первой половине ноября зарплатные предложения продолжили расти. По сравнению с первой половиной октября средние суммы в вакансиях для автослесарей увеличились на 39%, кузовщиков — на 15%, антикорщиков — на 12%.

По словам Губанова, рост зарплатных предложений отражает усиление конкуренции автосервисов за сотрудников в период сезонного спроса.

В «Авито Работе» уточнили, что указанные зарплаты рассчитаны как среднее между минимальной и максимальной суммами в вакансиях. Фактический доход может отличаться: в расчет не включены премии, бонусы и другие выплаты. Кроме того, учитывались предложения с вахтовым методом работы, которые обычно предусматривают более высокие зарплаты.