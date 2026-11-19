Американский бизнесмен Илон Маск заявил, что украинская линия фронта рухнула бы без системы спутниковой системы Starlink, сообщает РИА Новости со ссылкой на New York Times.

«И если бы у них не было Starlink, вся их линия фронта рухнула бы, потому что у них не было системы связи, и Россия одержала бы победу», — заявил он.

Ранее спутниковые комплексы связи Starlink начали прекращать передачу данных при перемещении со скоростью свыше 160 км/ч. Это привело к срыву ряда ключевых боевых задач подразделений ВСУ.

В октябре украинские официальные лица говорили о существенном ограничении работы Starshield. В частности, Владимир Зеленский 19 октября заявлял, что терминалы спутниковой связи работают с ограничениями, но позже сообщил: Starlink и ее военная версия Starshield на Украине восстановлены и функционируют на необходимой ВСУ скорости. Трамп же ранее заявлял, что не раскрыл бы, кто отдал приказ ограничить доступ к военной версии Starlink на Украине, даже если бы знал этого человека.

Подписывайтесь на РИАМО в мессенджере МАКС.