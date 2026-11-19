Маск: украинская линия фронта рухнула бы без Starlink
Американский бизнесмен Илон Маск заявил, что украинская линия фронта рухнула бы без системы спутниковой системы Starlink, сообщает РИА Новости со ссылкой на New York Times.
«И если бы у них не было Starlink, вся их линия фронта рухнула бы, потому что у них не было системы связи, и Россия одержала бы победу», — заявил он.
Ранее спутниковые комплексы связи Starlink начали прекращать передачу данных при перемещении со скоростью свыше 160 км/ч. Это привело к срыву ряда ключевых боевых задач подразделений ВСУ.
В октябре украинские официальные лица говорили о существенном ограничении работы Starshield. В частности, Владимир Зеленский 19 октября заявлял, что терминалы спутниковой связи работают с ограничениями, но позже сообщил: Starlink и ее военная версия Starshield на Украине восстановлены и функционируют на необходимой ВСУ скорости. Трамп же ранее заявлял, что не раскрыл бы, кто отдал приказ ограничить доступ к военной версии Starlink на Украине, даже если бы знал этого человека.
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