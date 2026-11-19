Маск сравнил бывшего главу Nvidia с Майклом Джорданом
Американский бизнесмен Илон Маск сравнил экс-главу Nvidia Дженсена Хуанга с баскетболистом Майклом Джорданом на пике карьеры, сообщает РИА Новости.
«И я действительно считаю, что нужно очень хорошо подумать, прежде чем избавляться от такого человека», — отметил он.
Ранее американский предприниматель Илон Маск выразил мнение, что Nvidia с уходом Хуанга может лишиться части важных сделок.
Кто такой Дженсен Хуанг, в чем суть истории и как на нее реагируют в мире, читайте в материале РИАМО.
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