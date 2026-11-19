«И я действительно считаю, что нужно очень хорошо подумать, прежде чем избавляться от такого человека», — отметил он.

Ранее американский предприниматель Илон Маск выразил мнение, что Nvidia с уходом Хуанга может лишиться части важных сделок.

Кто такой Дженсен Хуанг, в чем суть истории и как на нее реагируют в мире, читайте в материале РИАМО.

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