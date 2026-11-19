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В Ормузском проливе неизвестный снаряд попал в танкер

Отмечается, что в машинное отделение танкера, следовавшего через Ормузский пролив попал неизвестный снаряд.

«Экипаж судна в безопасности, погибших нет», — сообщает управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO).

Информации об ущербе судну и окружающей среде пока нет.

Ранее в Ормузском проливе нефтяной танкер подорвался на морской мине. На судне вспыхнул пожар.

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