В Московском регионе до конца ноября не ожидается устойчивый снежный покров
Ведущий научный сотрудник Гидрометцентра РФ Людмила Паршина рассказала, что формирование устойчивого снежного покрова в Московском регионе до конца ноября пока не ожидается, сообщает ТАСС.
«Наши специалисты думают, что после 25 ноября может опять появиться снег, но он будет опять таять, устойчивого снежного покрова мы не ждем, настоящей зимы не будет», — отметила она.
По ее словам, снег, который выпал в Московском регионе 18 ноября, также не задержится надолго.
По прогнозам синоптиков, 19 ноября в Московском регионе потеплеет до +4 градусов. При этом сохраняется вероятность гололедицы и мокрого снега.
Минтранс Подмосковья рекомендует водителям отказаться от поездок на летних шинах, соблюдать скоростной режим, выдерживать безопасную дистанцию и избегать резких маневров. При аварии, поломке автомобиля или другой чрезвычайной ситуации необходимо сразу звонить по единому номеру экстренных служб 112.
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