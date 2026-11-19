В Московском регионе до конца ноября не ожидается устойчивый снежный покров

Ведущий научный сотрудник Гидрометцентра РФ Людмила Паршина рассказала, что формирование устойчивого снежного покрова в Московском регионе до конца ноября пока не ожидается, сообщает ТАСС .

«Наши специалисты думают, что после 25 ноября может опять появиться снег, но он будет опять таять, устойчивого снежного покрова мы не ждем, настоящей зимы не будет», — отметила она.

По ее словам, снег, который выпал в Московском регионе 18 ноября, также не задержится надолго.

По прогнозам синоптиков, 19 ноября в Московском регионе потеплеет до +4 градусов. При этом сохраняется вероятность гололедицы и мокрого снега.

Минтранс Подмосковья рекомендует водителям отказаться от поездок на летних шинах, соблюдать скоростной режим, выдерживать безопасную дистанцию и избегать резких маневров. При аварии, поломке автомобиля или другой чрезвычайной ситуации необходимо сразу звонить по единому номеру экстренных служб 112.

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