Председатель правящей фракции Plaan B Narva в Нарвском горсобрании Антон Николаев заявил, что закрытие Эстонией пограничных переходов с РФ станет большим ударом для Нарвы, также это повлияет и на логистику транспортных компаний, сообщают « Известия ».

«Если окончательно закроют „Лухамаа“ и остальные погранпункты, даже грузовые, это станет большим ударом по транзитным фирмам, которые все-таки продолжали возить грузы в Россию», — отметил он.

По его словам, для Нарвы это огромный удар, так как здесь у многих живут родственники в России.

Кроме того, пострадает туристическая индустрия.

Ранее глава эстонского МИД Маргус Цахкна заявил, что Эстония с 1 декабря полностью прекратит работу всех контрольно-пропускных пунктов на границе с Россией. Министр подчеркнул, что любые шаги, направленные якобы на «дестабилизацию обстановки и подрыв национальной безопасности республики не останутся без реакции».

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