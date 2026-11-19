Приметы на Павла Ледостава: что сулят снег и безветрие на 19 ноября

Православная церковь 19 ноября (6 ноября по старому стилю) чтит память святителя Павла Исповедника, служившего епископом в Малой Азии. В эпоху ожесточенной борьбы иконоборцев против христианских святынь он вместе со святым Феофилактом открыто выступил в защиту веры, за что оба подверглись преследованиям и гонениям.

В церковной традиции Павла почитают в одном ряду с Василием Исповедником и Максимом Исповедником. К этому лику святых причисляли христиан, которые открыто заявляли о своей вере в период гонений и переносили тяготы, но избежали мученической гибели.

В нашей стране святой Павел получил особое почитание как небесный покровитель военных моряков Российского флота. Эта традиция берет начало в 1797 году, когда был освящен храм во имя святителя. Именно в его стенах начали собирать реликвии, связанные с историей отечественного военно-морского флота.

В народном календаре праздник закрепился под названием Павел Ледостав. Люди верили, что с этой даты водоемы окончательно сковывает лед. Рыбаки начинали активно готовиться к сезону подледного лова.

Они доставали из хранилищ снасти, проверяли их состояние и при необходимости чинили. По внешнему виду ледяного покрова крестьяне прогнозировали будущий урожай, приговаривая: «Если лед грудами — то и хлеба будут груды. Если гладко — то и хлеба будет гладко».

Погодные явления этого дня служили для предков ориентиром на ближайшие месяцы. Снегопад 19 ноября считался верным знаком снежной зимы, а полное безветрие указывало на скорое наступление сильных морозов.

Немало примет было связано и с поведением домашнего скота. Селяне верили, что хороший аппетит у лошадей в день Павла Ледостава гарантирует им крепкое здоровье на всю зиму. Обильные удои у коров сулят много молока вплоть до самой весны.

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