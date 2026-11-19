Ежегодно 19 ноября по всему миру проходит Международный мужской день. Он призван напомнить о созидательной роли мужчин в семье и общественной жизни.

Сегодня эту инициативу поддерживают Организация Объединенных Наций и свыше 60 государств Европы, Азии, Северной Америки, Карибского региона и Австралия.

Впервые праздник провели в 1999 году в островном государстве Республика Тринидад и Тобаго, расположенном на юге Карибского моря. При этом сама идея учреждения подобной даты возникла еще в 1960-х годах. Тогда предлагалось отмечать мужской день 23 февраля по аналогии с Международным женским днем 8 марта.

Однако на протяжении тридцати лет дело не сдвигалось с мертвой точки, пока в начале 1990-х руководитель центра мужских исследований при университете города Миссури-Канзас профессор Томас Оастер не организовал в США серию небольших февральских акций. Привычную же всем дату закрепил доктор Джероме Тилуксингх из университета Вест-Индии.

Он предложил отмечать праздник 19 ноября. Дата была днем рождения отца доктора, который служил для мужчины главным жизненным ориентиром.

Главная задача праздника — привлечь внимание к гендерной дискриминации при оценке значимости мужчин в семейном укладе и воспитании подрастающего поколения. Организаторы делают акцент на укреплении физического, эмоционального, духовного и социального благополучия мальчиков, взрослых мужчин, улучшении взаимопонимания между полами, а также признании мужского вклада в развитие государства, общества и защиту окружающей среды.

Остроту этих вопросов подтверждают научные данные. Согласно статистике, мужчины в среднем уходят из жизни на 4–5 лет раньше женщин. Представители сильного пола почти вдвое чаще страдают от онкологических заболеваний легких и болезней сердца. Каждый третий мужчина сталкивается с домашним насилием.

По замыслу основателей праздника, эта дата мотивирует взрослых мужчин воспитывать в мальчиках чувство долга, силу характера и правильные ценности. В этом контексте часто цитируют Махатму Ганди: «Мы сами должны стать теми переменами, которые хотим видеть в мире» — построить безопасное и справедливое общество, открывающее возможности для каждого, удастся лишь при условии, что личный пример будут подавать как мужчины, так и женщины.

В этот день в разных странах проводят образовательные семинары, тематические уроки в школах, спецвыпуски на радио и телевидении, фото- и киноконкурсы, флешмобы, концерты, круглые столы и экспозиции арт-объектов. Важно не путать Международный мужской день со Всемирным днем мужчин, который учредили по инициативе первого и последнего президента СССР Михаила Горбачева и празднуют в первую субботу ноября.

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