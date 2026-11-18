На внутренней стороне 53 км МКАД затруднено движение из-за ДТП
На внутренней стороне 53 км МКАД (в районе съезда № 53) произошло ДТП, сообщили в пресс-службе столичного Дептранса.
«Движение по внутренней стороне МКАД в районе происшествия затруднено», — говорится в сообщении.
На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются.
Водителей просят выбирать пути объезда.
Вечером в среду на 54-км МКАД в Москве загорелась фура.
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