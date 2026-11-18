Тела женщины и малыша обнаружены под окнами жилой многоэтажки в Подмосковье

В подмосковных Люберцах под окнами жилого многоэтажного дома обнаружены тела женщины и малыша, сообщает SHOT .

Тела маленького ребенка и его матери около дома обнаружили жители ЖК «Островцы». Это произошло на улице Подмосковной. Они выпали с 25-го этажа.

На место скорую и полицию. Известно, что женщина не проживает в этом ЖК. За пару часов до трагедии ее видели в магазине.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее молодая девушка выпала из окна ЖК бизнес-класса «Лайнер». Очевидцы сначала услышали крики, а потом обнаружили тело на земле.

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