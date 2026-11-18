ФМБА отправило мРНК-вакцину для лечения глиобластомы на регистрацию

Замглавы ФМБА России Игорь Борисевич сообщил, что заявку на регистрацию мРНК-вакцины для лечения глиобластомы рассматривают в Минздраве РФ, пишет ТАСС .

«На этапе регистрации сейчас находится мРНК-вакцина в отношении рака головного мозга — глиобластомы», — отметил он.

По его словам, сейчас документы находятся на этапе рассмотрения в Минздраве.

Ранее первый пациент завершил лечение онковакциной: метастазы ушли, уже четыре месяца его состояние остается благополучным.

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