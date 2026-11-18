Вчера в Салехарде открылся форум молодежи коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока России «Российский Север» платформы Росмолодежь.Форумы. 110 участников из России и зарубежья разработают творческие и цифровые проекты для регионов Арктики и Дальнего Востока. Форум проходит в рамках национального проекта «Молодежь и дети».

«Форум „Российский Север“ проходит в 12 раз и объединяет представителей коренных малочисленных народов России от Карелии до Чукотки: общественных деятелей, этноблогеров, медиаспециалистов, преподавателей родных языков — всех, кто сохраняет наследие своих народов и популяризирует его. В этом году главной темой форума станут креативные индустрии: участники обсудят, как кино, музыка, мода, брендинг и искусственный интеллект помогают рассказывать о традициях, сохранять родные языки и развивать северные территории, чтобы культура народов Севера была интересна новым поколениям и находила отклик за пределами родных регионов», — отметил руководитель Росмолодежи Григорий Гуров.

Торжественная церемония открытия прошла в арт-резиденции «Полярис» в Салехарде. Впервые в этом году среди ведущих церемонии открытия — аватар ИИ, сотканный из северного сияния в образе девушки «Хомани», что в переводе с лесного диалекта ненецкого языка означает «хорошая девушка».

«Форум „Российский Север“ — это место притяжения активных и неравнодушных молодых людей, объединенных единой целью — сохранить этнокультурное и языковое многообразие России. Уверен, что инициативы участников найдут отклик и поддержку, а форум станет площадкой для обмена опытом и воплощения самых смелых идей. Обычаи и традиции народов нашей страны, безусловно, должны быть вплетены в современную жизнь общества. Пусть завораживающая природа российского Севера, его уникальная самобытная культура вдохновляют вас на новые свершения и творческие проекты», — отметил в видеоприветствии к участникам форума руководитель ФАДН России Игорь Баринов.

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