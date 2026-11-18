Сервис PlayStation Network перестал работать на фоне выхода GTA VI, сообщается на сайте Downdetector .

Пользователи по всему миру жалуются на массовые проблемы с доступом.

Некоторые геймеры не могут войти в магазин, облачные игровые библиотеки, а также не могут пользоваться сетевыми функциями.

По одной из версий, серверы GTA могли упасть из-за колоссального наплыва пользователей.

На официальном сайте указано, что компания старается устранить эти проблему как можно скорее.

«Благодарим вас за терпение», — говорится на сайте.

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