Сбой PlayStation оставил геймеров без GTA VI
Фото - © ChatGPT
Сервис PlayStation Network перестал работать на фоне выхода GTA VI, сообщается на сайте Downdetector.
Пользователи по всему миру жалуются на массовые проблемы с доступом.
Некоторые геймеры не могут войти в магазин, облачные игровые библиотеки, а также не могут пользоваться сетевыми функциями.
По одной из версий, серверы GTA могли упасть из-за колоссального наплыва пользователей.
На официальном сайте указано, что компания старается устранить эти проблему как можно скорее.
«Благодарим вас за терпение», — говорится на сайте.
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