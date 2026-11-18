Основатель Telegram Павел Дуров* призвал совет директоров Nvidia вернуть в компанию ее сооснователя и бывшего руководителя Дженсена Хуанга.

«Шутки в сторону, совету директоров Nvidia следует вернуть Дженсена», — написал он в соцсети X.

Бизнесмен сопроводил публикацию репостом обращения Хуанга, в котором тот поблагодарил друзей, коллег и незнакомых людей за поддержку.

Хуанг говорил, что готов вернуться на должность гендиректора, если совет директоров обратится к нему с такой просьбой.

При этом несколькими днями ранее он поддерживал его увольнение.

Ранее американский предприниматель Илон Маск выразил мнение, что Nvidia с уходом Хуанга может лишиться части важных сделок.

Кто такой Дженсен Хуанг, в чем суть истории и как на нее реагируют в мире, читайте в материале РИАМО.

*Внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

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