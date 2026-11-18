В Люберцах построят два дома на тысячу квартир с библиотекой и МФЦ

Два жилых корпуса на тысячу квартир возведут в квартале «Белата» в Люберцах. Строительство планируют начать в декабре 2026 года и завершить до конца 2030-го, сообщает пресс-служба Главного управления государственного строительного надзора Московской области.

Дома построят в границах улиц Красноармейской, Московской, Комсомольской и Калараш. Извещение о начале работ поступило в Главгосстройнадзор Московской области. Застройщик — ООО «Брусника. Специализированный застройщик».

На первых этажах разместят библиотеку, аптечный пункт, многофункциональный центр и помещение участкового полиции. В библиотеке жители смогут брать книги и журналы домой, а также покупать печатные издания. Обслуживать читателей будут библиотекарь и библиограф.

МФЦ рассчитан на три окна приема посетителей. В нем оборудуют зону ожидания и установят систему электронной очереди.

Под корпусами обустроят автостоянки на 581 машино-место. В первом корпусе также предусмотрены помещения для хранения велосипедов и индивидуальные кладовые для жильцов. К ним и на подземную парковку можно будет спуститься на лифте.

Как ранее сообщил губернатор региона Андрей Воробьев,на территории Московской области в новых жилых домах теперь планируется делать не один нежилой этаж, а два для размещения бизнеса.

«Мы сейчас рассматриваем не 1 этаж нежилой, а, например, 2 этажа для того, чтобы больше качественных услуг или офисов располагалось в микрорайонах, которые сегодня строятся», — сообщил Воробьев.