18 ноября в российских СМИ распространилась информация, что блогерша Валерия Чекалина, более известная как Лерчек, улетела в Китай, чтобы начать лечение от онкологического заболевания. Многодетная мать, страдающая от 4-й стадии рака желудка, вышла на связь и заявила, что находится в России.

«Я еще дома и пока не улетела по причинам, которые озвучу позже. И это не какой-то паблик, а серьезный источник. Но я очень уже устала, когда обо мне придумывают новости», — заявила Лерчек.

На момент 21:26 по московскому времени Лерчек вышла в прямой эфир в одной из популярных соцсетей, где вместе с возлюбленным Луисом Сквиччиарини отвечала на вопросы.

Пользователи Сети спрашивали блогершу в том числе о предстоящем лечении, как протекала ее последняя беременность, а также на сколько килограммов она похудела с момента, как узнала об онкологическом заболевании.

Ранее Лерчек получила помилование от президента России Владимира Путина, который рассмотрел данный вопрос из соображений гуманности. Глава государства учел, что у блогера четверо несовершеннолетних детей.

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