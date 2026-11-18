Блогер Настя Ивлеева показала в соцсетях, что сводит татуировки. По ее словам, она окончательно закрепощается: сначала бросила курить, а теперь избавляется от рисунков на теле, сообщает StarHit .

«Почти свела татуировки с пальцев. В остальном, мне нравятся все мои тату-партаки, но вот на пальцах действительно выглядели придурковато и грязно», — пишет Ивлеева.

Остальные татуировки блогер менять не собирается. Не нравились ей только рисунки на пальцах.

Отказ от сигарет она тоже назвала окончательным. По словам Ивлеевой, раньше она иногда позволяла себе покурить, но теперь покончила с этой привычкой.

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