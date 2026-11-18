В поселке Агалатово Ленинградской области жители пытаются спасти кошку и собаку. Животные заперты в пустой квартире, и еду им приходится поставлять через окно, сообщает «Mash на Мойке».

О том, что животные в беде, люди поняли несколько дней назад. Тогда большой черный пес буквально свисал из окна и мог сорваться с большой высоты. Соседи забеспокоились.

Выяснилось, что хозяйка питомцев попала в больницу несколько недель назад. Присматривать за животными должна была ее дочь, но, по словам местных, она заходит всего раз в три дня. Сейчас и ее не видно. Дозвониться до девушки соседям не удается.

Жители попросили помощи у сотрудников МЧС. Те добрались до окна по пожарной лестнице и забросили голодным зверям корм. Люди не исключают, что в квартире могут быть и другие животные. Ко всему прочему, из бедственной квартиры неприятный запах расползается по всему подъезду.

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