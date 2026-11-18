Специалист Университета науки и технологий МИСИС ознакомился с работой мобильной топливной лаборатории «Газпром нефти», которая дает возможность проверять качество бензина и дизельного топлива непосредственно на заправочных станциях. Экспресс-испытания горючего проводятся без предупреждений сотрудников АЗС. Каждая из 1,6 тыс. станций сети «Газпромнефть» проверяется как минимум раз в месяц.

Фото - © Автор — Артем Милосердов Фото - © Автор — Артем Милосердов

Передвижную лабораторию компании продемонстрировали на форуме «Всемирный день качества» в Москве, участие в котором приняли представители Минпромторга России, Роскачества, Росаккредитации, а также научного сообщества. Александр Кривенко, кандидат технических наук, доцент кафедры горного оборудования, транспорта и машиностроения НИТУ МИСИС, подчеркнул, что опыт оперативного контроля качества нефтепродуктов, уже зарекомендовавший себя в топливной рознице, может пригодиться предприятиям с большими автопарками.

«Компетенции компании могут быть использованы при построении систем контроля качества на предприятиях различных отраслей, включая горнодобывающую, где качество дизельного топлива прямо влияет на межсервисный и межремонтный интервалы и безотказность сложной тяжелой техники, а следовательно и на стабильность работы горных предприятий», — считает Александр Кривенко.

Представители «Газпромнефть-Региональные продажи» (топливный оператор компании), в свою очередь, сообщили, что подобное партнерство уже реализуется — предприятие оказывает экспертное сопровождение и контролирует качество топлива для крупных российских автопарков и промышленных предприятий.

Методология мониторинга параметров топлива в местах его отпуска потребителям применяется на всей территории деятельности сети АЗС, включая центральные регионы России. На автозаправочной станции сотрудники лаборатории оперативно оценивают 16 характеристик бензина и дизельного топлива, среди которых октановое и цетановое числа, содержание серы, плотность и фракционный состав. Подобные экспресс-испытания на сертифицированном высокоточном оборудовании гарантируют автомобилистам соответствие реализуемого топлива пятому экологическому классу, а также безопасность для двигателя и топливной системы.

Стоит отметить, что проверка на АЗС — это финальный этап в цепочке мониторинга качества топлива. Прежде чем попасть в бак автомобилиста, нефтепродукт проходит лабораторный контроль и цифровой мониторинг параметров на всем протяжении логистической цепочки — в точках перевалки, резервуарах нефтебаз и на заправочных станциях.