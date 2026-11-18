«Роскосмос» показал фото циклона над Москвой
Фото - © Telegram-канал Госкорпорации «Роскосмос»
«Роскосмос» опубликовал снимок циклона над Москвой. Фотография появилась на фоне снегопада, который 18 ноября накрыл столичный регион.
На опубликованном космическом снимке видно, что вся территория Московского региона затянута густыми белыми тучами с осадками.
Утром 18 ноября снежный покров измерили в разных районах Московского региона. На ВДНХ, Балчуге и в Тушине зафиксировали по 2 сантиметра. В Можайске снега оказалось больше, 3 сантиметра.
В Подмосковье дорожная техника вышла на улицы еще до рассвета. Коммунальщики расчищают дороги, переходы и подходы к школам и поликлиникам.
Синоптики не исключают, что местами высота покрова вырастет до 10 сантиметров.
Ранее жителей Москвы и Подмосковья предупреждали о приближающейся непогоде.
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