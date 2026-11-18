«Роскосмос» опубликовал снимок циклона над Москвой. Фотография появилась на фоне снегопада, который 18 ноября накрыл столичный регион.

На опубликованном космическом снимке видно, что вся территория Московского региона затянута густыми белыми тучами с осадками.

Утром 18 ноября снежный покров измерили в разных районах Московского региона. На ВДНХ, Балчуге и в Тушине зафиксировали по 2 сантиметра. В Можайске снега оказалось больше, 3 сантиметра.

В Подмосковье дорожная техника вышла на улицы еще до рассвета. Коммунальщики расчищают дороги, переходы и подходы к школам и поликлиникам.

Синоптики не исключают, что местами высота покрова вырастет до 10 сантиметров.

Ранее жителей Москвы и Подмосковья предупреждали о приближающейся непогоде.

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