Минобороны России опубликовало репортаж с Днепропетровского направления. Боец группировки «Центр» провел рум-тур по технико-эксплуатационной части (ТЭЧ) 1614-го отдельного инженерно-саперного батальона и показал, как там готовят военных.

На первый взгляд помещения выглядят обыденно: столы, провода, паяльники и симуляторы. Но именно в этих комнатах за короткий срок из обычных парней делают профессионалов своего дела.

Военные ювелирно минируют логистические маршруты Вооруженных сил Украины (ВСУ), а на обратном пути еще и сбивают вражеские дроны. Военные отмечают, что такие кадры показывают редко.

«Вот это противопехотные мины. Применяем для минирования с помощью БПЛА. Сейчас мы находимся в самом сердце нашего ТЭЧ, в котором происходит вся работа по подготовке „птиц“», — рассказал боец группировки «Центр».

О выплатах

Государство понимает, что труд военных самый сложный, поэтому достойно его оплачивает. При подписании контракта на службу в подмосковной Балашихе, военные единовременно получают выплату в размере 3 млн рублей, которая является дополнительной к основной зарплате.

О центре в Балашихе

В настоящее время в подмосковной Балашихе работает единый центр отбора бойцов на службу по контракту. В одном месте поенные получают возможность проверить здоровье, оформить все документы и пройти курсы боевой подготовки. Обратиться в центр могут жители любых российских регионов.

Контакты

Узнать подробности, как попасть на службу, можно на официальном сайте, на портале «Госуслуги», в Telegram-боте, направив письмо на почту info@kontraktmo.ru или по телефону горячей линии: 8 (495) 990-77-77 или по телефону с мобильного телефона «117».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев посетил Московское высшее общевойсковое командное училище, где ежедневно проводятся занятия: от штурма окопов до пилотирования дронов. Глава региона убедился в качестве подготовки будущих операторов беспилотников в центре «Витязь». С сентября 2025 года в училище начал работу факультет для создаваемых в РФ войск беспилотных систем.

«Это легендарное училище, очень известное, которое готовит профессионалов, участвующих в самых сложных военных операциях. <…> Мы заинтересованы, чтобы ребята, которых обучают работе с БПЛА, могли выполнять самые непростые задачи, чтобы на высоком уровне были элементы тактической медицины и многое другое. А это возможно, когда есть опытные командиры, инструкторы. Мы видим, как здесь все это успешно реализуется», — сказал Воробьев.

Операторов дронов в Московской области обучают в центре «Витязь», который расположен в Балашихе. Курс обучения составляет 30 дней и включает теоретические занятия, практические занятия на симуляторах, конструирование дронов, тренировки в полевых условиях, навыки радиосвязи и маскировки. В центре «Витязь» также ведется подготовка специалистов в области связи, радиоэлектронной борьбы (РЭБ), аналитики и инженерного дела.

Узнать подробности можно по телефону +7 495 990-90-90, на официальном сайте или в Telegram-боте.

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