Переговоры Путина и Трампа пройдут после пленарного заседания саммита АТЭС

Президент России Владимир Путин и глава Белого дома Дональд Трамп проведут двусторонние переговоры после завершения пленарного заседания саммита АТЭС. К этому диалогу присоединятся по несколько представителей со стороны Москвы и Вашингтона, сообщает ТАСС со ссылкой на помощника российского лидера Юрия Ушакова.

Также он поделился подробностями организации намеченного на завтра трехстороннего саммита с участием президентов России Владимира Путина, Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина. Дипломат подчеркнул, что список членов делегаций, которые будут присутствовать за столом переговоров, уже полностью согласован.

При этом временные рамки беседы не называются.

По словам Ушакова, их руководители трех стран установят сами.

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