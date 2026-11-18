У одной из больниц в Северодвинске Архангельской области, сотрудник которой стал фигурантом дела об убийстве пожилой пациентки, оказалась скандальная репутация. Ранее в учреждении расследовали крупное хищение бюджетных средств, а в Сети на работу персонала жаловались близкие скончавшихся больных, сообщает Telegram-канал « 112 ».

По его сведениям, в 2020 году инженер этого медучреждения в сговоре со знакомым бизнесменом искусственно завышал сметы на монтаж кислородопроводов для пациентов с COVID-19. В итоге сообщникам удалось похитить порядка 6 млн рублей. Возбужденное против них уголовное дело о мошенничестве впоследствии направили в суд.

Кроме того, на работу врачей этой клиники поступали жалобы в отзывах в сервисе онлайн-карт. Так, пользовательница по имени Марина К. сообщила, что ее страдавший онкологическим заболеванием дядя умер спустя девять дней пребывания в стационаре.

По утверждению женщины, близкие настаивали на отмене лекарства. Оно вызывало у мужчины ухудшение самочувствия, однако персонал продолжал вводить препарат. После смерти пациента семье так и не дали никаких разъяснений.

Еще одна жительница рассказала, что ее отцу изначально отказали в госпитализации при сильных болях в ногах. Но уже на следующий день положили в больницу с инсультом.

Во время нахождения в стационаре мужчина подхватил коронавирус и после полуторамесячного лечения скончался дома вскоре после выписки. Итоги вскрытия, по словам дочери, опровергли первичные диагнозы. Автор отзыва также добавила, что за несколько лет до этого в том же учреждении после заражения COVID-19 умер ее дядя.

Ранее сообщалось, что в Северодвинске Архангельской области под стражу на два месяца заключили 29-летнего врача-реаниматолога. Его обвиняют в умышленном убийстве 73-летней женщины. По версии следствия, медик преждевременно прекратил реанимацию и зафиксировал гибель пенсионерки, однако через два часа сотрудник морга обнаружил, что она жива. Чтобы скрыть собственную ошибку, специалист в одиночку пришел в морг, нащупал пульс и сделал пациентке укол неизвестного препарата, после чего она умерла. В отношении врача расследуется уголовное дело об убийстве человека, находящегося в беспомощном состоянии.

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