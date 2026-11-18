Полноформатных переговоров Путина и Трампа 19 ноября не будет — Песков

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что полноформатных переговоров между российским лидером Владимиром Путиным и главой США Дональдом Трампом 19 ноября не планируется, сообщает РИА Новости .

Также официальный представитель Кремля отметил, что Путин и Трамп не проводили предметного разговора на торжественном приеме в честь лидеров саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС).

Саммит АТЭС проходит в Шэньчжэне 18 и 19 ноября. У Путина насыщенная программа пребывания в Китае. Он выступит на Деловом форуме и пленарном заседании саммита, примет участие в сопутствующих ему протокольных мероприятиях.

19 ноября состоится трехсторонняя встреча Путина, Си Цзиньпина и Трампа. Как отметил помощник президента РФ Юрий Ушаков, она будет самым «забойным» мероприятием саммита АТЭС.

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