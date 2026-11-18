Пентагон не может быстро увеличить выпуск зенитных ракет для комплексов Patriot. Причина в дефиците карбонизированной вискозы, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на The Wall Street Journal (WSJ).

Еще в 2026 году чиновник Минобороны США встретился с американским поставщиком этого материала и потребовал нарастить объемы. Оказалось, что компания на это не способна. Она лишь обрабатывает сырье на заводе Park Aerospace в штате Канзас, а саму карбонизированную вискозу выпускает только французская ArianeGroup.

Глава Park Aerospace Брайан Шор в интервью изданию заявил, что давить на французского партнера бесполезно. В ответ тот может вовсе прекратить сотрудничество. По его словам, представители Пентагона вели переговоры с руководством ArianeGroup и просили увеличить поставки. Однако в компании ответили, что нарастить их в США без ущерба для других приоритетных клиентов, в том числе французских военных, не получится.

Ранее CBS News сообщил о критической нехватке боеприпасов для противоракетной обороны у Вооруженных сил США. Запасы ракет для Patriot и THAAD упали до стратегически опасного уровня из-за поставок на Украину и опустошения арсеналов на Ближнем Востоке. Во время боевых действий армия израсходовала до 61 процента довоенного запаса ракет PAC-3 и порядка 82 процентов противоракет THAAD. При этом цикл исполнения новых контрактов занимает от 3,5 до 4,5 года.

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