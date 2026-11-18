Директор школы № 2 имени В. В. Дагаева Ольга Леонидовна Набережнева представляет Лосино-Петровский на стажировке в Китае с 11 по 21 ноября 2026 года, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Стажировка в Китайской Народной Республике предназначена для руководителей образовательных организаций и администраторов систем образования. В ней участвует директор школы № 2 имени В. В. Дагаева из городского округа Лосино-Петровский Ольга Леонидовна Набережнева.

Программа включает изучение современных подходов к управлению образовательными организациями, знакомство с китайской системой образования и обмен опытом с коллегами из регионов России. Участники посетят ведущие образовательные учреждения Китая, изучат практики управления качеством образования, внедрения инноваций и повышения эффективности образовательных процессов.

Особое внимание уделят цифровизации образования, современным технологиям и методам обучения, а также интеграции международного опыта в российскую систему образования.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что образовательное учреждение — это сложная система управления, поэтому денежные вознаграждения, методики, семинары — важная часть слагаемого для руководства школ. Управляющее звено школ в Подмосковье важно стимулировать.

«Нам крайне важно смотреть, насколько качественное образование мы можем предоставлять нашим детям. Поэтому (существует — ред.) система поиска учителей, методик преподавания, поиска и приглашения директоров школ. Потому что школы мы строим, а, соответственно, и директора, которые приходят туда в большие образовательные комплексы, все чаще и чаще (рассчитаны на — ред.) минимум 2 тыс. человек», — рассказал Воробьев.