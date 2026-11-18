Межведомственная комиссия по профилактике правонарушений 17 ноября рассмотрела вопросы работы с молодежью и уровень подростковой преступности в Ступино. Заседание провел заместитель главы муниципалитета Андрей Севрюгин, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В заседании участвовали представители правоохранительных органов, учреждений культуры, образования, молодежной политики и других профильных служб. Они обсудили профилактику правонарушений среди молодежи и преступность несовершеннолетних.

Профилактическая работа охватывает все категории подростков, включая состоящих на учете и находящихся в трудной жизненной ситуации. За 10 месяцев 2026 года в округе провели 401 волонтерское мероприятие с участием более 9 тыс. молодых людей.

Индивидуальную профилактическую работу организовали с 19 несовершеннолетними, состоящими на учете комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. Восемь подростков уже сняты с учета. В рамках психологической поддержки провели 306 индивидуальных и семейных консультаций, профилактические проекты охватили 377 подростков.

За отчетный период роста числа преступлений несовершеннолетних не допустили. При этом количество административных правонарушений увеличилось с 43 до 57. Сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних поставили на учет 73 подростков, провели 46 бесед в образовательных организациях и 36 родительских собраний. На них разъясняли меры ответственности и способы предотвращения вовлечения подростков в противоправную деятельность.

Комиссия положительно оценила работу и межведомственное взаимодействие. Андрей Севрюгин поручил профильным специалистам усилить профилактику правонарушений среди несовершеннолетних. Эта работа продолжится.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что в регионе проживает 1,76 млн детей и программа по обеспечению их безопасности продолжится до 2030 года.

«Детский контингент в Подмосковье составляет 1,761 млн человек и постоянно растет. <…> Президентская программа предполагает комплексную безопасность детей», — отметил Воробьев.