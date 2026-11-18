В Солнечногорске представили проект «Связной» для участников СВО и их семей

Проект «Связной — Солнечногорск» объединил информацию о 36 федеральных, областных и муниципальных мерах поддержки участников СВО и их семей, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В Солнечногорске представили проект «Связной — Солнечногорск». Он объединяет сведения о 36 мерах поддержки участников СВО и их семей на федеральном, областном и муниципальном уровнях, включая выплаты, льготы и социальную помощь.

Среди мер — медицинская помощь без очереди, льготы для детей при зачислении в детские сады и школы, бесплатное питание. Проект также помогает с трудоустройством, отвечает на бытовые вопросы и знакомит с поддержкой женского клуба «СВО».

«В проекте собраны меры поддержки и контакты специалистов, чтобы жители могли быстро узнать, куда обратиться и какие документы подготовить», — отметил глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

Подробная информация о мерах поддержки и необходимых документах размещена на сайте проекта и в чат-боте в MAX.

Новости округа доступны в MAX в канале «Солнечногорск. Главное» и в канале Константина Михалькова.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что родственники и дети участников специальной военной операции в Подмосковье получают различные меры поддержки, в том числе и в индивидуальном порядке.

«Дети, родители, жены (участников СВО — ред.) сталкиваются с разными сложностями. Мы стараемся помогать и в рамках фонда «Защитники Отечества», и на каждой территории у нас есть семьи, которые мы сопровождаем», — сказал губернатор.