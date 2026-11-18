Участники похода по авторскому маршруту МОРОО «Краеведческое общество» осмотрели Назарьевский пруд и Назарьевский курган — ледниковый останец. Они также изучили пойменные луга, речную террасу и источник с железистой минеральной водой.

На пути группа увидела бобровую плотину, пушечный капонир 1941 года, мостик и место слияния Большой и Малой Вяземки. Особый интерес вызвали выходы черных юрских глин и глауконитового песчаника под горой, а также заболоченная старица — старое речное русло.

После привала с чаем краеведы переправились через Большую Вяземку. По старой лесной дороге они дошли до видовой площадки над обрывом и гигантского дуба.

Во время следующего похода по этому маршруту участники планируют исследовать гидрологию источника, установить охранную табличку у старинного дуба и провести субботник по расчистке валежника на курганном комплексе.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.