Джеймса Бонда в новом фильме сыграет Роберт Паттинсон, однако кто станет злодеем в картине, не сообщалось. По информации издания Variety, им может стать бывшая партнерша актера по фильму «Сумерки» Кристен Стюарт, сообщает РИА Новости .

В статье говорится, что фанаты популярной саги, как только узнали, что агентом 007 станет Паттинсон, незамедлительно стали выдвигать Стюарт на роль злодея. В том числе в список издания вошли и другие актеры: Анджелина Джоли, Киллиан Мерфи, Брэд Питт, Том Хиддлстон, Тимоте Шаламе.

Ранее Брэд Питт одобрил выбор Паттинсона на роль Джеймса Бонда и признался, что сам не прочь присоединиться к франшизе. Однако не в качестве главного героя, а в роли главного злодея.

Студия Amazon MGM назвала нового Джеймса Бонда, и это 40-летний британец, который успел побывать в «Гарри Поттере», «Сумерках» и «Бэтмене». Как выбирали нового агента 007, что уже известно о фильме Дени Вильнева и какие роли привели Роберта Паттинсона к этому моменту — читайте в материале РИАМО.

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