На рабочем месте каждый занимается своим делом, а в случае необходимости может помочь и подсказать, как решить определенную задачу, сообщил РИАМО участник проекта «Герои Подмосковья», замдиректора МКУ «Управление капитального строительства» городского округа Воскресенск Антон Батенин.

«На работе в коллективе отношения хорошие, дружелюбные», — подчеркнул он.

По его словам, с главой округа он обсуждает различные вопросы взаимодействия структур управления администрации — это откровенное и продуктивное общение.

О программе

Ранее в мастерской управления «Сенеж» президентской платформы «Россия — страна возможностей» торжественно выдали дипломы участникам программы «Герои Подмосковья».

Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что после стажировок участники защитили свои проекты.

«Они (участники — ред.) смогли применить полученные знания на практике в рамках стажировок, по итогам которых каждый защитил свой проект. Очень надеюсь, что все выпускники программы смогут найти применение приобретенным в ходе обучения профессиональным навыкам и компетенциям. Уже сейчас некоторые из них работают в органах местного самоуправления, государственной власти причем как регионального, так и федерального уровня», — добавил губернатор.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.