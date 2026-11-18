«Воскрешение» не по плану: медик убил пациентку, пытаясь скрыть свою ошибку

В Северодвинске Архангельской области задержали 29-летнего врача-реаниматолога, подозреваемого в умышленном убийстве 73-летней пациентки, у которой спустя 2 часа после констатации смерти обнаружили признаки жизни. Так мужчина, предварительно, пытался скрыть свою ошибку, сообщает РЕН ТВ .

По данным источника, медик проводил реанимационные мероприятия. Но в определенный момент посчитал их безуспешными и зафиксировал смерть пожилой женщины.

Спустя два часа работник морга заметил, что пенсионерка подает признаки жизни. Вместо того, чтобы приступить к спасению пациентки, мужчина в одиночку спустился в морг, проверил у нее пульс и сделал ей инъекцию неизвестного препарата.

Предположительно, таким способом специалист рассчитывал скрыть допущенную ранее врачебную ошибку. После введенного укола женщина погибла.

Правоохранительные органы уже задержали медика. Следствием возбуждено уголовное дело по статье об убийстве лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии.

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