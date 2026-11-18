Серпуховский историко-художественный музей 22 ноября проведет программу об истории типографского дела и местной журналистики. Она пройдет в комплексе на Сенной, в бывшем Музее печати, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Программа начнется 22 ноября в 11:00 в музейном комплексе на Сенной. Посетители узнают о создании первых серпуховских газет и развитии местной журналистики, познакомятся с оборудованием старинной типографии. Возрастное ограничение — 6+.

Изначально в здании располагался трактир купца Плотникова, а в 1919 году здесь открыли городскую типографию. Экспозиция охватывает историю типографского дела и журналистики в Серпухове с XIX века до наших дней. В коллекции представлены подлинные матрицы, шрифты, фотоаппараты, печатные машинки, ручки, блокноты и другие предметы редакционного обихода.

Участники погрузятся в атмосферу типографского цеха, изучат тонкости работы раритетных печатных машин и попробуют напечатать листовку на станке XIX века.

Подробная информация размещена на сайте музея.

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