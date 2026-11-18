Супруга футболиста Дмитрия Тарасова Анастасия высказалась в своих социальных сетях о важности искренности в браке и полностью прояснила нашумевшую ситуацию с ее словами про «апельсинчик». Ее пользователи интернета ранее вырвали из контекста и активно раскритиковали.

В текстовом сопровождении к публикации модель подчеркнула, что выступает исключительно за правду в отношениях. По ее убеждению, подлинная близость невозможна без откровенности, тогда как недосказанность лишь подрывает взаимное доверие.

Тарасова отметила, что в здоровом союзе партнеры умеют вести диалог. Они не копят обиды, не прибегают к «игре в молчанку» и не ждут, что вторая половина сама обо всем догадается. Вместо претензий и домыслов любящие люди выбирают открытый разговор, позволяющий услышать друг друга и укрепить связь.

Комментируя шквал обсуждений вокруг своего интервью на одном из реалити-шоу, она привела известное изречение о том, что «ложь успевает обойти полмира, пока правда надевает штаны». Тарасова посетовала, что зрители разобрали ее историю по косточкам, даже не дослушав до конца.

В прикрепленном видео Анастасия подробно восстановила хронологию того самого случая. Она подчеркнула, что замалчивать проблемы или фальшиво улыбаться — это тупик и путь в никуда.

Тарасова напомнила, что ранее общественность возмутил короткий отрывок, где она рассказывала, как муж после родов аккуратно и спокойно назвал появившийся у нее целлюлит «апельсинчиком». Девушка добавила, что именно за прямолинейность любит и ценит избранника. Однако, как пояснила супруга спортсмена, в реальности разговор был мягче.

По словам Тарасовой, инцидент случился спустя 3 месяца после рождения дочери Евы. Она стояла у зеркала, разглядывая свою фигуру, когда в комнату зашел Дмитрий и поинтересовался, все ли в порядке. Получив утвердительный ответ, футболист подошел, обнял жену, и та показала ему ягодицы. На них из-за большого количества сладкого в рационе появился целлюлит.

Для модели, у которой подобного практически не бывало, это стало настоящим шоком. Увидев причину расстройства, Тарасов мягко переспросил: «Что там, зайчик? Апельсинчик?» — и сразу же успокоил ее. Спортсмен предложил начать совместные тренировки, чтобы разогнать лимфу. В итоге супруги действительно стали регулярно заниматься спортом. Сперва они делали это ежедневно по инициативе самой Анастасии, а затем перешли на режим через день.

Блогерша акцентировала внимание на том, что подобная реакция мужа — это не критика, а поддержка и помощь в принятии реальности без газлайтинга. По ее мнению, любящий человек не должен отрицать очевидные вещи, которые женщина сама в себе видит и переживает из-за них, особенно если проблему можно легко исправить совместными усилиями. При этом Тарасова добавила, что правда в паре должна быть обоюдной, а не «игрой в одни ворота». Постоянные односторонние замечания превращаются в обычный семейный буллинг.

Также модель раскритиковала советы псевдопсихологов из социальных сетей. Она отметила, что, если слепо верить их тезисам, разводиться придется на следующий же день, так как в любой паре обязательно совпадет какой-нибудь «тревожный пункт». Для себя же она выбирает прозрачные, чистые и честные отношения, где важны не только сами слова, но и тон, момент, в который они сказаны, а также готовность партнера прийти на помощь. В завершение ролика Анастасия поинтересовалась у подписчиков, что они предпочитают в своих парах — самообман или горькую, но честную правду.

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