Открытый фестиваль джиу-джитсу Московской области пройдет 21–22 ноября в комплексе «Мелодия» в Апрелевке. Ожидается участие порядка 650 спортсменов, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Заявки на фестиваль принимают до 20 ноября на сайте мероприятия. В соревнованиях в Апрелевке Наро-Фоминского округа выступят атлеты от 8–9 лет, юниоры, взрослые и ветераны старше 35 лет в дивизионе «Мастерс». Цели фестиваля — популяризация джиу-джитсу и формирование региональной сборной.

«Важно вовремя заметить талант и дать ему возможность раскрыться», — отметил президент федерации джиу-джитсу Московской области Дмитрий Иванов, подчеркнув важность поддержки молодых спортсменов.

Фестиваль откроет заслуженный мастер спорта России Роман Лукашевич — 11-кратный чемпион мира по версиям UWW, JJIF, AJP, ACBJJ и AIGA, обладатель 23 медалей мировых первенств.

Особенностью фестиваля станет презентация новых направлений, по которым уже проходят международные соревнования. Помимо неваза (борьбы лежа) и файтинга, программа включает ноу-ги (борьбу без кимоно), мужской фулл-контакт, дуо-систем, шоу-программы и пара-джитсу.

В субботу, 21 ноября, медали разыграют участники борьбы лежа, ноу-ги и пара-джитсу, а также ветераны в неваза. Торжественное открытие состоится в 12:00. В воскресенье, 22 ноября, пройдут состязания по файтингу, фулл-контакту, парным ката и шоу-программам. В оба дня поединки начнутся в 10:00.

Мероприятие пройдет в соответствии с целями федеральной программы «Спорт России». Новости министерства физической культуры и спорта Московской области доступны в Telegram, VK и МАХ.

Больше возможностей для занятий спортом появляется с госпрограммой «Спорт России» - она помогает развивать инфраструктуру и создавать условия для тренировок. По всей стране строят спортивные площадки и стадионы, а также проводят тематические фестивали.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.