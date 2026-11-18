Уполномоченный по правам предпринимателей на Среднем Урале Елена Артюх предложила размещать социальные объекты на свободных площадях торговых центров, сообщает ОТВ-Екатеринбург .

В программе «Акцент» Артюх связала снижение спроса на площади в торговых центрах с ростом онлайн-торговли и числа нестационарных торговых объектов. По ее словам, начать бизнес в таком объекте проще, чем арендовать помещение в торговом центре.

«Вектор развития ТЦ — создание многофункционального пространства. Освобождающиеся от торговли площади нужно занять офисами, общественными пространствами, пространствами для детского или взрослого досуга, социальных объектов», — заявила Артюх.

Бизнес-омбудсмен считает, что власти должны поддержать предпринимателей: снизить налоговую нагрузку и коммунальные платежи за площади, которые служат общественно полезным целям. Она напомнила, что в пандемию торговые центры добровольно предоставляли места для прививочных пунктов, и предложила использовать этот опыт для других социальных задач.

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