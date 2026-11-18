ВС РФ поразили сухогруз с военным грузом для ВСУ в море
Фото - © Сергей Бобылев/РИА Новости
Вооруженные силы России (ВС РФ) продолжают наносить удары беспилотниками по морским судам, которые задействованы в интересах ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны России.
Днем 18 ноября под удар попало морское судно типа «сухогруз». Оно шло морем и доставляло в порт Одесса грузы военного назначения.
Российские военные успешно вычислили и поразили вражескую цель.
В настоящее время бойцы СВО методично достигают всех поставленных перед ними целей.
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