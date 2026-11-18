ВС РФ поразили сухогруз с военным грузом для ВСУ в море Спецоперация 18 ноября 2026 19:17 Фото - © Сергей Бобылев/РИА Новости

Вооруженные силы России (ВС РФ) продолжают наносить удары беспилотниками по морским судам, которые задействованы в интересах ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны России.

Днем 18 ноября под удар попало морское судно типа «сухогруз». Оно шло морем и доставляло в порт Одесса грузы военного назначения. Российские военные успешно вычислили и поразили вражескую цель. В настоящее время бойцы СВО методично достигают всех поставленных перед ними целей. Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.