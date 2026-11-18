Республиканцы в Палате представителей Конгресса США грозят вычеркнуть из оборонного законопроекта все пункты, которые касаются Украины. Они хотят сократить бюджет, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал NBC.

По сведениям канала, затея направлена на то, чтобы поставить Демократическую партию перед выбором. Демократам придется либо продолжать помогать Украине, либо отказаться от расширения полномочий по расследованию работы администрации президента США Дональда Трампа.

Семь источников рассказали NBC, что республиканцы хотят убрать из документа пункты, которые усилили бы парламентский контроль над министром обороны Питом Хегсетом. Среди них есть требование к Хегсету согласовывать с Конгрессом назначения и понижения в звании высших офицеров.

Сенатор от штата Род-Айленд Джек Рид заявил, что попытка исключить украинские положения из законопроекта об ассигнованиях на национальную оборону в Сенате «обречена на провал».

«На мой взгляд, и мои коллеги по другую сторону прохода это тоже понимают. Белый дом делает все возможное, чтобы создать препятствия для украинцев. Думаю, это начинает влиять на то, как люди воспринимают нынешнюю администрацию. Полагаю, мои коллеги-республиканцы тоже начинают это осознавать», — отметил Рид.

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