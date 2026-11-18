Депутат Европарламента от партии «ФИДЕС — Венгерский гражданский союз» Балаж Орбан высказался о переговорах лидеров России, США и Китая. По его мнению, встреча будет иметь историческое значение и должна сделать мир более безопасным, пишет ТАСС .

Трехсторонний саммит с участием президента РФ Владимира Путина, президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина намечен на 19 ноября в Шэньчжэне, он пройдет на полях саммита АТЭС.

В повестку дня, как считает евродепутат, могут войти ограничение ядерных вооружений, урегулирование международных конфликтов и снижение напряженности между державами.

«В мире, где в последние годы все чаще берет верх логика войны, сам факт прямых переговоров между лидерами этих трех великих держав — уже весьма важный сигнал. <…> Пусть эта встреча наконец сделает мир более безопасным!» — заявил Орбан.

Балаж Орбан много лет был политическим советником своего более известного однофамильца, бывшего премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. В 2024 году тот пытался помочь урегулировать конфликт на Украине и провел серию встреч как раз с лидерами этих трех стран, напомнил евродепутат.

Он также заметил, что весь мир говорит о США, Китае и России, а Европа за столом переговоров, где обсуждаются важнейшие международные проблемы, не сидит.

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