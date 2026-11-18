В Москве водитель BMW не пропустил реанимобиль с пациентом в коме

На опубликованных кадрах видно, что реанимобиль двигался с включенным звуковым и световым сигналом, водителю BMW неоднократно сигналили и просили через громкоговоритель сместиться вправо, чтобы машина проехала, но иномарка игнорировала требования.

Предварительно известно, что человек, которого везли в больницу, не мог дышать сам, медики спешили довезти его живым.

Спецсигналы были включены, но водитель BMW не сворачивал с крайней полосы. Место для маневра у него было, однако дорогу он так и не уступил.

Кроссовер, судя по всему, записан на жителя Санкт-Петербурга. Кто был за рулем в тот момент, сейчас выясняют в ГАИ.

Из-за помехи машина «скорой» добралась до больницы позже. Пациента все же привезли живым. О дальнейшей его судьбе на момент публикации заметки ничего неизвестно.

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