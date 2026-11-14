Американский предприниматель Илон Маск прокомментировал в соцсети Х увольнение Дженсена Хуанга и отдал должное ему как руководителю цепочки поставок Nvidia. Многие сделки, по его словам, заключались на рукопожатии с Дженсеном, а не в письменном контракте, поэтому без него хотя бы часть этих важных договоренностей будет потеряна.

Похожую картину описывает Дилан Патель. Он утверждает, что Хуанг лично уговаривал небольших поставщиков разрешить Nvidia выкупать их запасы, а после его ухода Google уже умоляет их предоставить мощности.

«Дженсен обладал полной дальновидностью и понимал необходимый спрос, и обращался ко всем этим руководителям, даже к крошечным», — заявил Патель.

Скандал вокруг Хуанга вспыхнул в первые дни ноября 2026 года. Поводом послужили материалы The New York Times, где рассказывалось о неформальных связях Хуанга с Элис Хуанг. Эта женщина стоит во главе сингапурской Megaspeed, занимавшейся скупкой чипов Nvidia. У американских спецслужб имелись подозрения, что она работала на китайскую разведку.

Со стороны Пекина такие упреки отклонялись. Впоследствии выяснилось и о втором романе Хуанга — на этот раз с Кимберли Пауэлл, курирующей в Nvidia направление здравоохранения и находившейся в подчинении у Хуанга.

На волне разгоревшегося скандала Хуанг не стал отрицать измену жене. Перед родными он принес извинения. Независимое разбирательство было запущено советом директоров Nvidia.

12 ноября Хуанг оставил три должности сразу: генерального директора, президента и место в совете директоров. Коллективный иск был подан акционерами, которые сочли, что компания скрывала сведения от них.

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